U.S. Agropoli, mister Turco dopo la sconfitta: «Errori sotto porta ci hanno condizionato»

C’è amarezza in casa Agropoli dopo la sconfitta maturata al Guariglia contro il Centro Storico Salerno nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione. Un match che i delfini speravano di vincere per mantenersi sulla scia della capolista Campagna, durante il quale hanno sprecato anche un calcio di rigore con capitan Tedesco.

Le parole dei tecnici

«La squadra poteva approcciare meglio la gara – ha detto il mister Carmine Turco nel dopopartita – Abbiamo fatto degli errori sotto porta che ci hanno condizionato nella prima parte del match. La squadra ha cercato di fare tutto quello che era nelle sue possibilità, con la voglia di ribaltare il risultato. Abbiamo preso gol sull’unica vera azione. Per me la squadra ha fatto il suo dovere contro una squadra che ha corso tanto e si è difesa tanto. Potevamo pareggiarla con il rigore ma il calcio è questo».

Di parere opposto il tecnico del Centro Storico, Ciro De Cesare: «Abbiamo una squadra di ragazzini che ha giocato con una squadra forte che sta vivendo un momento particolare. Siamo venuti qui a giocarcela ad armi pari. Posso solo fare i complimenti ai miei giocatori», ha detto.