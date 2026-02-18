Promozione, il Centro Storico passa al Guariglia. Pomeriggio amaro per l’Agropoli

Il turno infrasettimanale dell’Agropoli termina nel peggiore dei modi: il Centro Storico Salerno passa per 0-1 con una rete a inizio ripresa di Maiolino.

La cronaca

Il Centro Storico Salerno approccia benissimo alla partita: la squadra di mister Ciro De Cesare non manca di coraggio e personalità, al dispetto di un Agropoli che non riesce a imporre il proprio gioco per fare la partita. Nonostante qualche attacco interessante degli ospiti, è comunque l’Agropoli ad avere le occasioni più nitide per passare in vantaggio, entrambe con De Luise protagonista: al 12′ si immola tu per tu con il portiere dopo un assist verticale di Costantino ma la conclusione da zona troppo defilata termina alta, poi al 35′ l’attaccante ex Melfi ostacola il compagno di squadra Caruso il quale aveva saltato un paio di avversari e stava per calciare ma il numero 9 biancoazzurro lo anticipa e calcia ancora una volta alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo l’Agropoli entra ancora una volta male in campo e il Centro Storico trova dopo al 53′ il gol del vantaggio: guizzo di Pepe, a coronamento della sua grande partita, che mette il cross respinto dalla difesa dei delfini ma non abbastanza da impedire la conclusione con l’interno piede di Maiolino il quale trova anche una deviazione ingannevole per Stasi: i granata gelano il “Guariglia”.

L’Agropoli prende d’assalto la difesa del centro storico anche se con poche idee efficaci e vincenti. La potenziale svolta del match arriva al 75′ con una palla geniale di Tedesco che trova nello spazio il subentrato D’Avella che dribbla il portiere Cuccurullo, ma viene messo giù irregolarmente: calcio di rigore e cartellino rosso per Cuccurullo. Dal dischetto va il capitano Gianmarco Tedesco che non riesce a superare il neo portiere Avino, il 10 calcia fuori e sciupa la chance del pari.

Nei quindici minuti finali più i sette di recupero concessi dal direttore di gara l’Agropoli continua il suo assedio e ha molteplici palle-gol per trovare il pari, complice anche la superiorità numerica, un tiro respinto di Michelli e un paio di conclusioni alte ancora di Tedesco ma non basta: il Centro Storico Salerno sbanca il “Guariglia”, è notte fonda per i delfini.

La classifica

L’Agropoli, dopo la seconda sconfitta stagionale, rimane al quarto posto con 44 punti. L’Atletico San Gregorio, che ha 43 punti e segue i delfini, ha scontato il turno di riposo ed è stato quindi impossibilitato a sfruttare l’assist concesso, mentre il Città di Pontecagnano rimane terzo pur perdendo il big match in casa contro l’Atletico Pagani: quest’ultima sarà verosimilmente l’anti-Campagna da qui fino a fine stagione, che ha battuto lo Sporting Pontecagnano allungando sull’Agropoli di ben 10 punti.

I delfini escono quasi definitivamente dalla lotta al titolo, ma sarà importante arrivare più in alto possibile e mantenere la zona playoff.

Prossimo turno

C’è subito la possibilità di riscattare la brutta sconfitta di oggi: i ragazzi di Turco torneranno in campo già questo sabato sul campo del Faiano, in un’altra partita difficile che potrete seguire come sempre su tutti i canali InfoCilento.