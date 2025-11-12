Truffe agli anziani: grande partecipazione all’incontro con l’Arma dei Carabinieri a Caggiano

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, martedì 11 novembre, presso il Centro Sociale Anziani di Caggiano, l’incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Caggiano guidata dal sindaco Modesto Lamattina e promosso dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione di Caggiano, il Centro Sociale Anziani.

L’obiettivo

L’iniziativa, molto partecipata, aveva l’obiettivo di fornire ai cittadini più anziani strumenti pratici e consigli utili per riconoscere e difendersi dai raggiri, sempre più diffusi e spesso mirati proprio alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Durante l’incontro è intervenuta la Capitano Veronica Pastori, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, che ha illustrato le principali tipologie di truffe e i comportamenti da adottare in caso di situazioni sospette.

Il vademecum

Il Capitano ha inoltre ribadito l’importanza di mantenere un rapporto diretto di fiducia con le Forze dell’Ordine, invitando i presenti a non esitare mai nel segnalare persone o episodi sospetti. Accanto al sindaco Lamattina e al Capitano Pastori, il maresciallo della stazione Carabinieri di Caggiano, Marcantonio Monte, il Luogotenente carica speciale in riserva Cavalier Rocco Croce presidente sezione ANC di Caggiano ed il Presidente del Centro Sociale per anziani, Angelo Morrone.

Un bel pomeriggio anche di confronto oltre che un momento di sensibilizzazione e vicinanza delle istituzioni ai cittadini, rafforzando il legame tra la comunità locale e i Carabinieri, da sempre impegnati nella tutela della sicurezza e nella prevenzione dei reati sul territorio.