Trionfo in Coppa, la Feldi Eboli batte il Benevento 4-2 e vola ai sedicesimi

Rientro vincente per le ‘Volpi’ della Feldi Eboli. Dopo la lunga sosta, la formazione salernitana ha riassaggiato il campo e ha subito centrato l’obiettivo, conquistando il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa della Divisione. Il merito è della bella vittoria esterna per 2-4 ottenuta sul campo del Benevento C5, una prestazione di carattere che proietta la squadra al turno successivo.

Nonostante l’assenza di pedine importanti come Venancio, Echavarria e Kenji, la squadra guidata da mister Antonelli ha dimostrato grande lucidità. C’è stata anche l’emozionante rivincita del campo per Tiago Lemos, finalmente rientrato dopo l’infortunio.

Caponigro in cattedra e Dalcin muro

L’avvio di gara è fulminante per gli ospiti: dopo pochi istanti, Selucio sblocca il risultato con un tiro potente. Il Benevento cerca la reazione con l’ex Caruso, ma il tentativo non va a buon fine. La Feldi Eboli gestisce bene e, nonostante l’estremo difensore Montefalcone (altro ex di giornata) si opponga efficacemente alle conclusioni di Gui e Felipinho, trova il raddoppio a cinque minuti dall’intervallo. È Gattarelli a firmare lo 0-2, finalizzando in spaccata una geniale “scucchiaiata” di Felipinho. Da segnalare anche l’ottima guardia del capitano rossoblù Dalcin, che nega il gol ad Abdala in un momento cruciale.

Il copione non cambia all’inizio del secondo tempo. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone al centro che la Feldi cala il tris con Vincenzo Caponigro. I padroni di casa provano a riaprire la gara accorciando le distanze con Abdala. Per un breve momento il Benevento sembra crederci, ma ancora una volta il capitano Dalcin si rivela insuperabile. A spegnere ogni velleità è un superlativo Caponigro, che con un gran gol personale e la sua doppietta ristabilisce il doppio vantaggio. Nel finale, il Benevento prova la carta del portiere di movimento, riuscendo solo a ridurre lo svantaggio sul 2-4, senza però evitare la sconfitta.

Le parole di mister Antonelli e i prossimi impegni

A fine partita, mister Antonelli ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, hanno un mister e tanti giocatori da Serie A. Siamo stati bravi a sbloccarla subito. Dobbiamo continuare su questa strada e lavorare bene per crescere di settimana in settimana”.

La vittoria vale l’accesso ai sedicesimi di finale, dove le ‘Volpi’ affronteranno la Sandro Abate Avellino, vincente 2-5 contro la Virtus Libera Ischia. Tempo di celebrare, ma non di riposare: il calendario incalza e per la Feldi Eboli è già in programma la lunga trasferta a Mantova, dove scenderanno in campo venerdì per il prossimo impegno di campionato.