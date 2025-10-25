Trema ancora la terra in Campania: scossa di magnitudo 3.1

Continua a tremare la terra in Campania. Uno sciame sismico si sta registrando da questa notte nell’avellinese, dopo la scossa segnalata con epicentro a Grottolella (Avellino) ieri pomeriggio di magnitudo 3.6.
Nuovi terremoti in provincia di Avellino
Altre fenomeni sono stati segnalati dall’una di questa notte con epicentro a Montefredane, sempre nell’avellinese.
La più forte è avvenuta alle 10:18, con magnitudo 3.1 ed epicentro a 15 chilometri di profondità. Per fortuna non si segnalano disagi o danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche in altre località.