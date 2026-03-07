Incidente sull’autostrada A30 nei pressi di Sarno: un morto

Un grave incidente stradale, verificatosi nei pressi dello svincolo di Sarno della A30, ha portato alla morte di un uomo. Le dinamiche del sinistro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, impegnate a ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato al drammatico epilogo.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’automobilista

L’allarme è scattato intorno alle 21.30, attivando la macchina dei soccorsi in tempi rapidi. Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma lo scenario apparso ai loro occhi si è rivelato subito critico. Nonostante il pronto intervento, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista. L’impatto, la cui natura resta ancora da chiarire, non ha lasciato scampo alla vittima, rendendo inutile ogni manovra di rianimazione.

Rilievi e gestione della viabilità

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto, insieme alle forze dell’ordine che hanno proceduto con i rilievi di rito. Le pattuglie hanno lavorato alacremente per gestire il traffico autostradale, pesantemente rallentato dal sinistro, e per garantire la sicurezza degli altri viaggiatori durante le operazioni di rimozione del mezzo.

Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti per stabilire le esatte cause del sinistro, l’ennesimo sull’autostrada.