Incidente mortale a Padula, auto tampona autoarticolato: morto il conducente

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al chilometro 111, causando la morte di una persona.

Incidente a Padula, la dinamica

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura ha tamponato un autoarticolato. L’impatto è stato violentissimo: la vettura è finita sotto il mezzo pesante e per il conducente non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre ai tecnici dell’Anas, impegnati nella messa in sicurezza del tratto autostradale e nella gestione della viabilità.

Pesanti i disagi alla circolazione, con traffico rallentato e code nel tratto interessato per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.