Tragedia a Roccadaspide, accusa malore alla guida: morto uomo del posto

Una tragedia è avvenuta pochi minuti fa a Roccadaspide, nei pressi di via Carpine, sulla strada che conduce al distributore di carburanti: un uomo del posto è deceduto mentre era alla guida.

La tragedia

I passanti hanno visto l’auto su cui viaggiava l’uomo, di circa sessant’anni, sbandare e colpire il guardrail e sono intervenuti, ma l’uomo a bordo aveva già perso i sensi.

I soccorsi

Allertati i soccorsi sul posto sono subito giunti i carabinieri della locale stazione e due ambulanze, una della Croce Rossa di Capaccio Paestum e una della Valcalore di Roccadaspide oltre agli agenti della Polizia Municipale in servizio, Mariangelo Iuliano e Elvira D’Angelo che hanno veicolato il traffico per consentire i soccorsi. Sono durate tantissimi minuti le manovre di rianimazione messe a punto dai sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si attende il medico legale

Sul posto, in questi minuti, sono arrivati i familiari sconvolti dalla notizia. Si attende l’arrivo del medico legale.