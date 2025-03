Incidente stradale a Roccadaspide: ferito un uomo

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Roccadaspide: un incidente si è verificato sulla strada che conduce all’area di servizio, a pochi metri dal distributore.

La dinamica

Un camioncino che scendeva dalla strada provinciale, percorrendo l’arteria verso la frazione Serra di Roccadaspide, sbandando forse a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia incessante delle ultime ore, si è scontrato con un’auto che saliva verso località Carpine.

A bordo del camioncino vi erano il conducente e un passeggero, a bordo dell’auto solo il conducente, un uomo trasportato presso l’Ospedale di Roccadaspide dall’ambulanza della Valcalore allertata tramite il 118 e giunta tempestivamente sul posto. I due mezzi si sono urtati lateralmente.

Distrutta la portiera al lato del conducente dell’automobile, serissimi i danni riportati dall’urto anche per il camioncino. L’automobilista, estratto dall’auto per le operazioni di soccorso, è rimasto cosciente e non avrebbe, per fortuna, riportato ferite gravi.

Gli interventi

Ad intervenire l’agente della Polizia Municipale in servizio, Gianvito Brenca, che ha provveduto a veicolare il traffico, a predisporre e seguire le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza della carreggiata e ad effettuare tutti i rilievi del caso. In ausilio all’agente, i Carabinieri della locale stazione coordinati dal Maresciallo Domenico Castiello.