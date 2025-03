Altavilla Silentina: tentata truffa del “finto incidente” ai danni di un anziano

Tentata truffa del finto incidente questa mattina ad Altavilla Silentina quando una telefonata è arrivata ad un signore del posto a cui qualcuno ha detto che la figlia, a causa di un incidente, aveva urgente bisogno di soldi, almeno ottomila euro la cifra richiesta.

La ricostruzione

Probabilmente il truffatore, stando ai racconti dei residenti sulla vicenda, è riuscito addirittura a camuffare la voce fingendo di essere la figlia del malcapitato che, spaventato e preoccupato, si sarebbe recato presso l’Ufficio Postale di Altavilla Silentina e avrebbe chiesto di poter prelevare la cifra dal suo conto. Per fortuna il funzionario dell’Ufficio, che conosce molto bene l’uomo, insospettito, gli avrebbe chiesto a che cosa gli servisse una somma così alta e sentendosi raccontare dell’incidente avrebbe subito messo in guardia il malcapitato e allertato le Forze dell’Ordine.

Stando alle prime ricostruzioni, i due truffatori stavano attendendo, a bordo della proprio auto, l’uomo proprio davanti all’Ufficio Postale. I malviventi avrebbero tentato la fuga ma, raggiunti dai Carabinieri della locale stazione coordinati dal Maresciallo Massimiliano Mirra, sono stati identificati, fermati e saranno applicate tutte le pene e le misure detentive previste dal caso.

Allarme tra i residenti

Ad Altavilla non si parla d’altro, alla preoccupazione per l’emergenza furti, con i ladri che in tanti casi hanno messo a segno dei colpi anche in pieno giorno e con i proprietari in casa, si è aggiunta, ora, quella dei truffatori.