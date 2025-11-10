Tour Music Fest, nella finale di San Marino anche una band di Castellabate: i Caffè d’Autore

Da Castellabate a San Marino per contendersi lo scettro del “Tour Music Fest”, il più grande concorso musicale d’Europa per artisti emergenti come cantanti, band, rapper e Dj. Sarà questo il viaggio che dovranno percorrere Francesco, Alfonso e Antonio, i protagonisti della band “Caffè d’Autore” che rappresenteranno il noto borgo cilentano in una delle rassegne più importanti e ambite del settore

Il festival

Dopo un lungo e impegnativo percorso superato a pieni voti colpendo la commissione artistica del Tour Music Fest, i tre ragazzi di Castellabate hanno raggiunto le finali nazionali che si terranno il prossimo 22 novembre a San Marino. Un trio acustico che vanta già tanti brani inediti e che riesce a conquistare pubblico ed esperti grazie alle loro tipiche sonorità che richiamano anche all’utilizzo dell’ukulele o di altri strumenti come i synth.

Tra questi, a San Marino, proveranno a raggiungere la vittoria con la loro “Cambieresti mai per me?”, una canzone che racconta la possibilità o meno di adeguarsi a ciò che ci accade e a chi incontriamo nel nostro percorso di vita. Il gruppo emergente è in lizza nella categoria “Original band”, con il grande sogno di conquistare addirittura la finalissima europea ed internazionale dove negli ultimi 17 anni si sono alternati talenti del calibro di Mahmood, Ermal Meta e Ariete.

Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa, dunque, c’è anche un pezzo di Castellabate con la musica dei “Caffè d’Autore”