Torchiara, parte il servizio navetta gratuito per il mare: 50 posti disponibili per il Lido Venere ad Agropoli

Il Comune di Torchiara ha ufficialmente attivato il nuovo servizio navetta per il mare dedicato alla cittadinanza. L’iniziativa, pensata per agevolare gli spostamenti verso le località balneari limitrofe, offre ai residenti un’opportunità completamente gratuita per raggiungere il litorale durante la stagione estiva, unendo il trasporto al comfort della spiaggia.

Calendario e orari del servizio

Il collegamento balneare sarà operativo esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con la totale esclusione del sabato e della domenica. Le attività prenderanno il via dal 13 luglio 2026 e proseguiranno fino al 24 luglio 2026.

Per quanto riguarda la gestione del tempo, il programma giornaliero prevede la partenza alle ore 8:00 e il rientro stabilito per le ore 13:00.

Stabilimento di destinazione e gratuità

Il servizio include non solo il trasporto, ma anche una formula all-inclusive per il soggiorno in spiaggia. I cittadini che usufruiranno della navetta avranno infatti compreso nel servizio l’utilizzo di ombrelloni e lettini presso lo stabilimento balneare Lido Venere, situato ad Agropoli. L’intera iniziativa, come specificato dall’Amministrazione, è completamente gratuita per gli utenti ammessi.

Fermate e punti di raccolta

Le partenze della navetta saranno articolate su tre fermate strategiche nel territorio comunale, concentrate in pochi minuti per garantire la massima puntualità:

Ore 8:00: Via Nazionale presso “EDICOLA MAFFIA ANELLA”

Via Nazionale presso “EDICOLA MAFFIA ANELLA” Ore 8:05: Via Nazionale presso “Tabaccheria”

Via Nazionale presso “Tabaccheria” Ore 8:10: Torchiara, ingresso Villa Comunale

Modalità di iscrizione e posti limitati

Il servizio è riservato a un numero ristretto di partecipanti, con una disponibilità totale di 50 posti. Per poter accedere al beneficio, i cittadini interessati devono presentare la propria candidatura per le iscrizioni direttamente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Torchiara. Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.