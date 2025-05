Torchiara a caccia di fondi per la biblioteca comunale. Il Comune guidato dal sindaco Massimo Farro, intende partecipare al bando della Regione Campania che assegna contributi alle biblioteche di ente locale e d’interesse locale.

Il progetto

L’Ente ha deciso a candidare a finanziamento il progetto denominato “Spazi e Tecnologie per la Biblioteca Pavone” che punta all’incremento e al miglioramento delle dotazioni di arredi, attrezzature tecniche e dispositivi informatici.

“Il contributo richiesto con il progetto è fondamentale per rispondere alle crescenti esigenze di studio e di aggregazione della comunità, con particolare attenzione ai giovani. L’intervento proposto, attraverso l’acquisto di scaffalature moderne e computer, permetterà di potenziare l’offerta culturale e i servizi della Biblioteca Pavone, creando uno spazio più accessibile e funzionale per l’apprendimento, la ricerca e le attività sociali, rafforzando così il ruolo della biblioteca come punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del territorio”, fa sapere il comune.

Il progetto prevede l’acquisto di scaffalature funzionali per ampliare la collocazione dei libri e di computer da destinare alle postazioni di lettura, per migliorare l’accesso alle risorse digitali e ottimizzare l’esperienza degli utenti.