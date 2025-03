Agropoli, verso la riapertura della biblioteca: Comune avvia raccolta libri

Grazie alla riqualificazione del Palazzo Civico delle Arti, l’Amministrazione di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha rinnovato anche la Biblioteca Comunale, ora intitolata al professore Costabile Cilento, illustre figura di riferimento per la cultura e la storia locale.

La nuova biblioteca del mare

Questo restyling ha permesso di creare un ambiente moderno e accogliente, dedicato alla promozione della cultura e alla valorizzazione del patrimonio librario, con particolare attenzione alla sezione “Biblioteca del Mare”, che raccoglie testi e materiali specifici sul mondo marino e sulla tradizione marinara del territorio.

Nell’ottica di ampliare ulteriormente il patrimonio librario e offrire un servizio sempre più ricco e variegato ai cittadini, la Biblioteca promuove una manifestazione d’interesse per la donazione di libri correlati. L’Amministrazione intende così arricchire il patrimonio librario della nuova biblioteca che rappresenterà presto un importante punto di riferimento per la comunità locale, offrendo servizi di consultazione, prestito e attività culturali per cittadini di tutte le età.

In occasione della 18ª edizione del Settembre Culturale, e con il prestigioso riconoscimento del Salone del Libro di Torino nel progetto “Luci sui Festival”, chiunque potrà contribuire con i propri volumi a implementare il patrimonio librario a disposizione della comunità.