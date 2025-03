Agropoli: chiesto contributo per la Biblioteca Comunale

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di partecipare al bando della Regione Campania, per il potenziamento e la valorizzazione della Biblioteca Comunale.

Gli obiettivi

La Regione Campania, con questo Avviso, intende potenziare la tutela, la fruizione, l’accessibilità pubblica, nonché gli standard di qualità delle biblioteche operanti in Campania e regolarmente aperte al pubblico. L’obiettivo dell’Amministrazione agropolese è quello di reperire risorse per sostenere le attività e il continuo sviluppo della biblioteca comunale, valorizzando così ulteriormente il patrimonio culturale della città.

La Biblioteca di Agropoli

L’Ente ha recentemente completato un importante lavoro di ampliamento e riqualificazione della Biblioteca Comunale, che è stata intitolata al Prof. Costabile Cilento, una figura di riferimento per la cultura e la storia locale; il centro culturale cittadino è stato ampliata e modernizzata, creando nuove sale lettura e laboratoriali, per rispondere alle crescenti esigenze di studio e aggregazione della comunità e in particolare dei giovani.

“La Biblioteca Costabile Cilento rappresenta un luogo di aggregazione, studio e crescita culturale per la comunità locale, ed è intesa come uno spazio dinamico e inclusivo dove la cultura può prosperare e coinvolgere tutti i cittadini”, fa sapere il Comune.