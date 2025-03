Camerota: bando per l’assegnazione di stalli di sosta stagionali a tariffe agevolate, ecco i requisiti

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, intende mettere a disposizione degli stalli per parcheggi riservati a persone fisiche ed a titolari di attività commerciali, a tariffa agevolata, per sopperire parzialmente all’eliminazione dei posti auto presenti nei centri urbani nel quadro delle attività di riqualificazione e pedonalizzazione in corso di realizzazione.

Il bando

L’Ente ha pubblicato pertanto il relativo bando per l’assegnazione dei posti parcheggio. Potranno partecipare le persone fisiche residenti alla data del 31.12.2014 che siano proprietari di un’abitazione nel comune di Camerota e non siano proprietari/possessori di una autorimessa o box auto. Si terrà conto del numero di protocollo dell’istanza. È possibile usufruire della presente agevolazione per due persone per nucleo familiare.

Al di fuori di queste ipotesi su esposte, si procederà all’assegnazione dello stallo tenendo conto anche dei seguenti motivi di priorità: possesso di veicolo munito di “contrassegno disabili”; presenza all’interno del nucleo famigliare di un soggetto con disabilita o patologia invalidante; nucleo familiare con persone anziane (età superiore ai 70 anni); famiglia con uno o due figli fino ai 13 anni compiuti; tre figli (senza vincolo di età). Nel caso di istanze per ulteriori posti auto oltre quelli assegnati con questi criteri e fino ad esaurimento della disponibilità di stalli di sosta a pagamento, si terra conto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza al protocollo dell’Ente.

Le agevolazioni e le modalità di partecipazione

Il costo dell’abbonamento per i residenti che risulteranno assegnatari del PASS a seguito della procedura selettiva viene fissato in € 150,00 stagionali (giugno – settembre) e garantirà il posto auto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Riguardo l’abbonamento per i titolari di attività commerciali e ricettive che risulteranno assegnatari del PASS a seguito della procedura selettiva il costo viene fissato in € 150,00 stagionali (luglio – settembre) fino a n. 3 PASS e € 200,00 stagionali (luglio – settembre) dal 4° PASS ed oltre.

La domanda redatta esclusivamente su apposito modulo allegato al bando, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Camerota, dovrà essere presentata, entro le ore 12:00 del 14.04.2025, ed inviata all’indirizzo protocollo.camerota@asmepec.it o consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo riportando la causale “BANDO PER ASSEGNAZIONE DI STALLI”.