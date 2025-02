Laurito: bando per assegnare un locale comunale. Opportunità per attività di somministrazione, attività culturali o esposizioni

Il Comune di Laurito ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’assegnazione in locazione di un’unità immobiliare situata in Piazza Nicola Giacumbi. L’immobile, di circa 310 mq, si trova al piano sottostrada della piazza, adiacente alla casa comunale, e rappresenta una grande opportunità per valorizzare uno spazio nel cuore del paese.

Caratteristiche dell’immobile

L’unità immobiliare è composta da una sala principale, due locali adibiti a servizi igienici (uno dei quali per diversamente abili), e dispone di due ingressi indipendenti, cinque aperture esterne con superfici balconate e due finestre. L’immobile è dotato di utenze elettrica e idrica collegate ai contatori del Comune.

Attività ammesse

L’immobile potrà essere destinato a diverse attività, tra cui:

Intrattenimento danzante e musicale, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande (pub, disco bar, ecc.);

Ristorazione di qualità, con impiego di prodotti enogastronomici tipici della tradizione cilentana;

Attività culturali, ludiche o ricreative (sala proiezioni o di intrattenimento teatrale);

Sala espositiva, anche multimediale, di beni culturali del territorio e di opere d’arte.

Non sono consentite attività legate al gioco d’azzardo.

Modalità di presentazione delle domande

Le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro il 15 aprile 2025 alle ore 14:00 tramite una delle seguenti modalità:

Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Laurito;

Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Laurito;

Email PEC all’indirizzo comune.laurito@asmepec.it.

Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che presenterà la migliore offerta, valutata sulla base dei seguenti criteri:

Progetto di gestione;

Canone di locazione annuo proposto;

Durata della locazione;

Numero di dipendenti occupati e relativo impatto socio-economico dell’attività di gestione proposta.

Informazioni aggiuntive

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Laurito. Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono inviare quesiti in forma scritta all’indirizzo email utc.laurito@asmepec.it.