“Camerota – Obiettivo Comune”: ecco la nuova associazione di promozione e valorizzazione del territorio

Si chiama “Camerota – Obiettivo Comune” ed è la nuova associazione nata a Camerota. “È con grande orgoglio e passione che oggi presentiamo al pubblico l’associazione “Camerota – Obiettivo Comune”, un progetto che nasce dal cuore di una comunità che vuole crescere insieme, affrontare le sfide quotidiane e valorizzare il nostro straordinario territorio, così il presidente Giangaetano Petrillo. La nostra associazione non è solo un punto di riferimento per chi vuole impegnarsi attivamente nella vita sociale e culturale di Camerota, ma è anche una porta aperta per chiunque voglia contribuire al miglioramento della nostra comunità. Un’iniziativa che nasce con il desiderio di unire le forze di tutti noi per costruire un futuro migliore per Camerota.

Valorizzazione del territorio

Come molti di voi sapranno, il nostro paese è ricco di risorse straordinarie: paesaggi mozzafiato, tradizioni che ci rendono unici, e una comunità che, nonostante le difficoltà, ha sempre dimostrato un forte spirito di solidarietà e accoglienza. Eppure, sappiamo che c’è tanto da fare. Le sfide di oggi, come quelle del futuro, richiedono l’impegno di tutti. L’associazione “Camerota – Obiettivo Comune” nasce proprio per questo: per essere uno strumento che permetta a ciascuno di noi di contribuire al miglioramento della nostra vita quotidiana, per fare di Camerota un posto dove la bellezza del territorio si sposi con una crescita culturale inclusiva e una comunità sempre più coesa.

Gli obiettivi

Il nostro obiettivo è chiaro: promuovere progetti che valorizzino la nostra identità, migliorino la qualità della vita e siano di beneficio a tutti, a partire dai più giovani, che sono il nostro futuro. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi cerca supporto, per chi ha idee da condividere, per chi vuole rendere il proprio paese un luogo dove vivere con orgoglio e serenità. Ma tutto questo non possiamo farlo da soli. L’associazione è aperta a chiunque voglia contribuire con idee, con tempo, con entusiasmo. Abbiamo bisogno di voi, del vostro impegno, della vostra passione per la nostra terra. Ogni piccolo gesto, ogni piccola azione, può fare la differenza.

Grazie ai soci fondatori per avermi nominato Presidente, grazie alla Vice-Presidente Elvira del Mastro, ai membri del Consiglio direttivo Emanuela Guida, Lucia Marchesano, Debora Perazzo, e a tutti i soci fondatori Antonia Bortone, Rossella Vassalluzzo, Rosario d’Alessio, Salvatore Dentale, Rosalba Marotta e Consiglia Coppola. “Camerota – Obiettivo Comune” è la nostra casa, il nostro impegno. Insieme, faremo la differenza.