Lustra: confermate le tariffe per il parcheggio pubblico “zona blu” alla frazione Rocca Cilento

Il Comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, ha confermato per l’esercizio finanziario 2025, le tariffe per la fruizione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito, delimitate da strisce blu e regolamentate da parcometri, approvate con deliberazione di Giunta Comunale del 24 aprile 2024, alla frazione Rocca Cilento.

Le tariffe

Le tariffe interessano le aree di parcheggio a pagamento nei pressi del Castello alla Frazione Rocca Cilento, in particolare l’area di sosta in via Mercato, con complessivi 20 stalli, e l’area in via del Castello con complessivi 100 posti.

Per quanto riguarda la tariffa oraria sarà di 1,00 € per ogni ora di sosta, mentre sarà di € 5,00 per ventiquattro ore di sosta.