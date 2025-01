Roccadaspide: aumenti delle tariffe e riduzione dei servizi, l’opposizione attacca l’amministrazione

Il nuovo anno porta con sé una serie di novità non proprio gradite per i cittadini di Roccadaspide. Il gruppo consiliare “Direzione Futura” ha denunciato un significativo aumento delle tariffe per la mensa scolastica e il trasporto scolastico, a cui si aggiunge una riduzione dei servizi di raccolta differenziata.

In particolare, la raccolta del secco indifferenziato passerà da una volta a settimana a una volta ogni due settimane, mentre il conferimento della plastica sarà suddiviso per aree, con conseguenti disagi per molti cittadini.

Dubbi sulla gestione dei rifiuti

L’opposizione ha espresso forti perplessità sulla gestione dei rifiuti, sottolineando le pessime condizioni dei mezzi utilizzati dagli operatori e la mancanza di chiarezza sulle modalità di raccolta. Inoltre, la decisione di ridurre i giorni di raccolta del secco indifferenziato rischia di comportare un aumento dei rifiuti abbandonati e un peggioramento della situazione igienica.

«Questi cambiamenti (di cui non è stato spiegato il motivo), combinati con il pessimo stato dei mezzi utilizzati dagli operatori e la questione mai chiarita dei rifiuti accumulati nei locali comunali, sollevano dubbi sulla capacità dell’amministrazione di gestire adeguatamente il servizio», tuonano dalla minoranza.

Mancanza di comunicazione e difficoltà per i cittadini

Un altro punto critico sollevato dall’opposizione è la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione sulle nuove regole: «Nonostante le interviste e i comunicati ufficiali, la situazione appare complessa e poco chiara», dicono.

Le richieste dell’opposizione

“Direzione Futura” chiede all’amministrazione comunale di rivedere le proprie decisioni, di garantire un servizio di raccolta differenziata efficiente e di comunicare in modo chiaro ai cittadini le novità introdotte.