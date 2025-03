Nasce la Precettoria “Stella Maris” ad Agropoli: Sara Annachiara Spinelli nominata precettore

Il Supremus Civilis et Militaris Ordo Templi Hierosolymitani – SCMOTH 1804 – OSMTJ, comunemente noto come Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali, ha annunciato la nascita della Precettoria “Stella Maris” con sede ad Agropoli, in Cilento, e la nomina di Sara Annachiara Spinelli a Precettore dell’Ordine.

La nomina

La designazione è avvenuta per volere del Gran Maestro dell’Ordine, Roberto Amato, che “ha riconosciuto nella Dama Spinelli le doti morali, spirituali e organizzative necessarie a guidare una realtà templare nel territorio cilentano, ricco di storia, fede e tradizione”. La Precettoria “Stella Maris” nasce con la missione di “rappresentare un presidio attivo di giustizia, fratellanza e solidarietà, un vero e proprio faro spirituale ispirato ai valori originari dell’Ordine”.

Un nuovo presidio templare nel cuore del Cilento

L’insediamento della Precettoria “Stella Maris” segna un passo strategico per l’espansione e il radicamento dell’Ordine nel Meridione d’Italia. “Agropoli, crocevia di culture e spiritualità affacciata sul mare, diventa così un punto di riferimento essenziale per le attività templari nel Cilento, un’area che ha sempre custodito e promosso i valori della solidarietà e della coesione sociale”, fanno sapere.

Una guida già protagonista nella vita associativa del territorio

La neo-nominata Sara Annachiara Spinelli è una figura ben nota ad Agropoli e nel Cilento per il suo costante impegno nel sociale. Attualmente è anche Presidente del Lions Club “Agropoli Faro del Cilento”, uno tra i club più attivi della provincia in ambito umanitario, culturale e formativo.

Non è la prima volta che a Spinelli viene conferita la responsabilità di guidare realtà associative di rilievo internazionale: negli anni si è distinta per la sua capacità di leadership, il suo spirito di servizio e l’instancabile dedizione alla promozione del bene comune. La sua nomina a Precettore templare è il naturale riconoscimento di un percorso coerente e di grande spessore umano.

Il Gran Maestro Amato ha dichiarato: “Con la fondazione della Precettoria ‘Stella Maris’, l’Ordine consolida la sua presenza in un territorio di profondo significato storico e simbolico. La scelta di Sara Annachiara Spinelli come Precettore rappresenta un atto di fiducia e visione: una guida capace di coniugare spiritualità, azione concreta e amore per il prossimo. L’Ordine è certo che sotto la sua guida, la Precettoria sarà un punto luce nel cammino verso un territorio più giusto e solidale.”

Le parole del nuovo Precettore, Sara Annachiara Spinelli

Emozionata e consapevole della responsabilità ricevuta, Sara Annachiara Spinelli ha accolto la nomina con parole sentite e ispirate: “Accolgo questo incarico con profonda umiltà, onore e spirito di servizio. La Precettoria ‘Stella Maris’ nasce con l’intento di essere una casa aperta, un luogo in cui il valore dell’essere umano viene prima di ogni altra cosa. Il nostro impegno sarà tangibile: ci dedicheremo a iniziative concrete di solidarietà, ascolto, accoglienza e formazione spirituale. Sogniamo una realtà templare che non resti chiusa in se stessa, ma che cammini tra la gente, con la gente, per la gente.”

“Ringrazio il Gran Maestro Amato per la fiducia, e ogni Fratello e Sorella che ha creduto in questo progetto. Lavoreremo insieme per costruire, nel Cilento, una comunità templare viva, aperta e autentica, che custodisca la Tradizione ma guardi al futuro con coraggio.”

Una visione di lungo periodo

La Precettoria “Stella Maris” si propone di realizzare una serie di iniziative che includeranno:

Azioni solidali e benefiche sul territorio cilentano;

Attività culturali e spirituali per la diffusione dei valori templari;

Collaborazioni con enti locali, associazioni e istituzioni per promuovere la giustizia sociale e l’inclusione;

Programmi formativi rivolti ai giovani e alle famiglie.

Questa nuova realtà sarà parte integrante della rete internazionale dell’Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali, riconosciuta per il suo impegno in ambito umanitario, culturale e spirituale in numerosi Paesi del mondo.

Il Supremus Civilis et Militaris Ordo Templi Hierosolymitani (SCMOTH 1804 – OSMTJ) rinnova il suo impegno a custodire la Tradizione Templare e a incarnarne i principi nella vita quotidiana, attraverso gesti concreti di amore, giustizia e fratellanza.