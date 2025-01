Viabilità comunale: Torchiara punta a fondi

La Giunta Comunale di Torchiara ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e intercomunale, un intervento cruciale per migliorare le infrastrutture e garantire una mobilità sicura e sostenibile.

Un piano strategico per la viabilità locale

L’intervento si inserisce nell’ambito del programma regionale per il completamento e il riammagliamento della rete stradale in Campania, promosso dalla Regione per il periodo 2021-2027. Con un finanziamento complessivo di un milione di euro, il progetto mira a potenziare la sicurezza della rete viaria attraverso azioni mirate e conformi ai più recenti standard tecnici.

Le risorse, in gran parte provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), sono state allocate in base a criteri di priorità e coerenza con le politiche di sviluppo regionale. La Giunta Comunale di Torchiara, guidata dal sindaco Massimo Farro, ha sottolineato l’importanza strategica di questo intervento, che punta a migliorare non solo la sicurezza stradale ma anche la qualità della vita dei residenti.

I dettagli del progetto

Il progetto esecutivo, redatto da tecnici qualificati e approvato con pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, prevede:

Lavori a base d’asta per oltre 810.000 euro, comprensivi di costi per la manodopera e la sicurezza.

Somme a disposizione per imprevisti, accertamenti tecnici e oneri amministrativi.

Spese tecniche e incentivi per un totale di circa 40.000 euro.

L’intervento include opere di rilievo e verifica, collaudi e un piano dettagliato di gestione del progetto.

La sua durata stimata varia dai sei ai dodici mesi, sotto la supervisione del responsabile unico del progetto, l’ingegnere Carlo Del Verme.