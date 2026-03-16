Tirocini di inclusione sociale nell’Ambito S07: al via le domande per i soggetti ospitanti

L’Ambito Sociale S07, con il Comune di Roccadaspide nel ruolo di capofila, ha ufficialmente dato il via a un’importante iniziativa volta a contrastare la povertà e favorire il reinserimento socio-lavorativo. Attraverso un avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo Povertà 2021-2023, l’Ufficio di Piano mira a creare una rete solida tra istituzioni pubbliche e realtà private per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che punta a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, affiancando aiuti economici a percorsi di progettazione personalizzata per il superamento della condizione di disagio.

Soggetti ospitanti: una chiamata per il territorio

L’Ambito S07 intende costituire un elenco di organismi disponibili a ospitare i tirocinanti. Possono rispondere alla manifestazione di interesse diversi soggetti con sede operativa nell’Ambito S07 o nei comuni limitrofi, tra cui Comuni, ditte individuali, società di capitali, enti del Terzo Settore, cooperative sociali e studi professionali.I soggetti ospitanti devono garantire il rispetto rigoroso delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e sulla disabilità, oltre a essere in regola con il DURC.

Una condizione fondamentale per la partecipazione è non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio per attività equivalenti.

Destinatari e modalità dei percorsi di inclusione

I tirocini sono rivolti principalmente ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e a individui in condizioni economiche simili, con un ISEE non superiore a 10.140,00 euro, che siano già in carico ai servizi sociali professionali.Il percorso formativo prevede:

⁠Durata: di norma dodici mesi, salvo diverse indicazioni del progetto sociale.

Impegno orario: tra le 25 e le 30 ore settimanali, nel rispetto del CCNL di riferimento.

Indennità: al tirocinante verrà corrisposto un rimborso mensile di 500,00 euro lordi, a fronte di una frequenza minima del 70%.

La convenzione di tirocinio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e si conclude automaticamente al termine del periodo stabilito.

Il ruolo centrale del tutoraggio e della formazione

Per garantire l’efficacia dell’esperienza, ogni tirocinio sarà supportato da due figure chiave: un tutor del soggetto promotore e un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante. Quest’ultimo avrà il compito di favorire l’inserimento del beneficiario e monitorare l’acquisizione delle competenze. Al termine del percorso, verrà rilasciata una Certificazione delle Competenze che attesterà le abilità acquisite dal cittadino.

Come presentare la domanda

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 20 marzo 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.roccadaspide.sa.it. Tuttavia, la procedura di accreditamento rimarrà aperta anche oltre tale termine, con un aggiornamento costante dell’albo dei soggetti ospitanti su base trimestrale.

L’Ufficio di Piano specifica che nell’istanza dovrà essere descritta in modo chiaro e univoco l’attività formativa proposta, evidenziando che:”Attenzione particolare deve essere data nel rappresentare in modo chiaro e univoco, l’attività in cui si intende formare il tirocinante”.