Agropoli: al via ufficialmente i tirocini di inclusione

Sono partiti ufficialmente questa mattina i tirocini di inclusione. Sono 21 i partecipanti, 15 che vedono quale soggetto ospitante il Comune di Agropoli e 6 l’azienda consortile “Agropoli Cilento Servizi”.

Si tratta sia di tirocini di inclusione sociale, che vedono la collaborazione tra Istituzioni ossia Piano di Zona S/8, ufficio Servizi sociali comunali, Centro per l’impiego e soggetto promotore sia tirocini di tipo extracurriculare. La durata del tirocinio è fissata in un anno e prevede un compenso pari a 500 euro mensili per ogni partecipante. Il Comune di Agropoli ha aderito al programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori- GOL”. Il Dipartimento della Giunta Regionale della Campania ha emanato nei mesi scorsi l’avviso pubblico per l’attivazione di tirocini di «Inclusione Sociale presso le Pubbliche Amministrazioni». Il programma GOL è un’azione prevista dal Pnrr che ha l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro, prevedendo misure e strumenti volte a favorire l’inserimento lavorativo.



È rivolto a lavoratori fragili o vulnerabili, donne in condizione di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), disoccupati di lunga durata residenti in quartieri o zone a rischio di esclusione e vulnerabilità sociale, persone in carico o segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali, lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne).

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Oggi si è dato l’avvio alle attività di tirocinio per i beneficiari, un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra le istituzioni coinvolte per promuovere la ripresa sociale, economica e occupazionale».

«Abbiamo aderito al progetto, retribuito dalla regione Campania con fondi PNRR, per poter favorire l’inclusione di persone che vivono situazioni di fragilità e che, attualmente, hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro» aggiungono il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo e l’assessore al PNRR, Emidio Cianciola.

«I tirocinanti rappresentano nuove e valide risorse per la Città – aggiunge il presidente di “Agropoli Cilento Servizi”, Domenico Gorga – Ognuno di loro può contribuire al tanto lavoro che portiamo avanti quotidianamente secondo le proprie possibilità e capacità».