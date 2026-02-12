Terremoto politico a Campagna: dopo la sfiducia il sindaco uscente Biagio Luongo parla a InfoCilento

Dodici consiglieri comunali di Campagna hanno firmato le loro dimissioni, nelle scorse ore, davanti ad un notaio decretando, di fatto, la fine del mandato del sindaco Biagio Luongo che ha diffuso, dopo la notizia, una nota: “Una pagina triste per la nostra città, la condotta tenuta dai consiglieri dimissionari ha impedito che il dibattito, ed anche le critiche, pur legittime, potessero essere affrontate nel luogo deputato a questo, ovvero, il Consiglio Comunale” ha fatto sapere Luongo, tra le altre cose, nella nota.

L’intervista esclusiva a InfoCilento

Un pensiero confermato anche nella videointervista rilasciata questa mattina ad InfoCilento, Luongo non ha mancato di rispondere alle domande sul futuro politico e amministrativo di Campagna: “Non credo di ricandidarmi, ma resto aperto al confronto e sono a disposizione per fare il bene della Città di Campagna. Ringrazio tutti perché per tre volte sono stato eletto sindaco di Campagna, mi auguro che la campagna elettorale (probabilmente imminente n.d.r.) possa svolgersi all’insegna della democrazia, del confronto e del rispetto dei ruoli” ha fatto sapere Luongo nella sua lunga intervista.

“Non ci sono le ragioni, a questo punto, per chiedere un confronto ai consiglieri dimissionari, ma se me lo chiederanno non mi tirerò indietro” ha aggiunto l’ex primo cittadino, nelle sue funzioni prima dell’arrivo del commissario.