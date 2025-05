Furto a Polla, ladri in azione in via Campi: rubati oro e contanti, paura tra i residenti

Serata di paura e tensione quella vissuta ieri a Polla, in via Campi, dove almeno due ladri sono entrati in azione col favore del buio, riuscendo a rubare contanti e oro da un’abitazione e tentando poi di introdursi in almeno altre tre case, tutte situate nella stessa zona periferica e scarsamente illuminata.

I fatti

I malviventi, con il volto coperto, sono riusciti a forzare l’ingresso di una casa da cui hanno portato via beni preziosi. Successivamente hanno cercato di penetrare in altre abitazioni vicine, senza però riuscire a mettere a segno i furti. In uno dei tentativi più violenti, i ladri hanno spaccato tre finestre, ma la presenza dei proprietari all’interno li ha messi in fuga. Sono stati proprio i rumori sospetti ad allertare i residenti, che si sono accorti dell’intrusione.

La videosorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno immortalato i due sospetti, il cui volto era travisato. Un dettaglio utile alle indagini è la presenza di una BMW bianca, su cui si sarebbero spostati i ladri.

Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Polla, che sono giunti sul posto e hanno avviato la caccia ai responsabili, intensificando i controlli in tutta l’area. Al momento non si esclude alcuna pista.

Preoccupazione tra i residenti

Cresce intanto la preoccupazione tra i residenti, che dopo un periodo di relativa tranquillità tornano a fare i conti con la paura dei furti. In molti chiedono maggiori controlli e un miglioramento dell’illuminazione pubblica nella zona, considerata da tempo particolarmente vulnerabile.