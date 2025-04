Ladri in azione a Policastro Bussentino: furto ai danni di un’attività commerciale

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte in pieno centro a Policastro Bussentino, frazione costiera del comune di Santa Marina. Ad agire in maniera indisturbata, secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuto, sarebbe stata una sola persona. Il ladro ha dapprima forzato la saracinesca dell’attività commerciale, utilizzando un palo di ferro, e poi si è introdotto al suo interno e ha portato via il denaro presente nella cassa.

Il furto

Il furto sarebbe avvenuto in piena notte, intorno alle ore 4, e il bottino sarebbe di circa 100euro. Informate le forze dell’ordine, sul posto questa mattina l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Vibonati per effettuare I dovuti rilievi del caso. Ad aiutare i militari nelle indagini potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni.

Nel corso della stessa notte un altro tentativo di furto è stato perpetrato ai danni di un’altra attività commerciale, presente lungo la strada statale 18. Un tentativo fortunatamente non andato a buon fine.