Eboli, tentato furto in un tabacchi di piazza Mustacchio

Colpo al tabacchi di piazza Mustacchio, ladri in azione nella notte tra mercoledì e ieri ad Eboli, in una attività accanto alla farmacia Sena, teatro della rapina a mano armata di due settimane fa.

I fatti

Erano da poco passate le due e trenta della notte quando una banda composta da cinque persone, a bordo di una Cupra bianca a quanto pare recante targa rubata, è entrata in azione.

I cinque malviventi hanno tagliato la saracinesca per immettersi all’interno dei locali e sarebbero riusciti ad afferrare soltanto pochi pacchetti di sigarette quando

è entrato in azione l’antifurto con il nebbiogeno che ha rilasciato nell’aria una coltre di fumo bianco.

L’antifurto e l’arrivo sul posto qualche istante dopo il colpo dei vigilantes della Security Group Services, società privata di vigilanza e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Eboli hanno messo in fuga i balordi e fatto fallire il colpo.

Le telecamere private di videosorveglianza avrebbero ripreso tutta la scena.

Le indagini sono affidate agli uomini del capitano Greta Gentili che non escludono nessuna pista.

Indignazione e rabbia sono i sentimenti comuni tra gli ebolitani, i residenti, i commercianti. E l’allarme sicurezza ormai è all’ordine del giorno.

Già in passato, a metà aprile dello scorso anno, il tabacchi di piazza Mustacchio è stato visitato dai ladri che in quella occasione hanno portato via sigarette e biglietti di lotteria istantanea.