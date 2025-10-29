Teggiano, perde il controllo dell’auto si schianta contro un palo

Auto completamente distrutta. Lievi ferite per il conducente. Indagini in corso dei carabinieri

A cura di Ernesto Rocco
Incidente Teggiano

Questa mattina lungo la Strada Provinciale 11 “del Corticato” in località Pantano di Teggiano, si è verificato un violento incidente stradale.

Incidente a Teggiano: auto contro palo. La dinamica

Un uomo, alla guida di una Volkswagen Passat, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo contro un palo della pubblica illuminazione, che è stato completamente abbattuto a causa del forte impatto.
Il conducente ha riportato lievi ferite, ma è stato comunque soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Polla per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Teggiano, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e mettere in sicurezza l’area. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro.

