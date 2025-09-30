Violento incidente stradale sulla provinciale che collega Teggiano e Polla, tre i veicoli coinvolti nello scontro

Una delle auto avrebbe imboccato l’incrocio contromano, probabilmente a causa di una manovra errata o di una distrazione

Incidente Sant'Arsenio

Momenti di paura nella mattinata di oggi a Sant’Arsenio, dove si è verificato un violento incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Teggiano e Polla. Tre i veicoli coinvolti nello scontro, avvenuto all’altezza di un incrocio particolarmente insidioso.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, una delle auto avrebbe imboccato l’incrocio contromano, probabilmente a causa di una manovra errata o di una distrazione. L’impatto è stato inevitabile: la vettura ha centrato in pieno due mezzi che viaggiavano nella direzione opposta. Ad avere la peggio è stata una donna del posto, al volante di una Fiat Panda, che ha riportato traumi alla testa. Fortunatamente le sue condizioni, pur richiedendo cure mediche, non sembrano gravi. Ferita anche un’altra donna, conducente di una Fiat 500, mentre è uscito illeso dall’impatto l’uomo alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio.

Gli interventi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i volontari della Protezione Civile Comunale e un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti al vicino ospedale. Il traffico sulla tratta ha subito rallentamenti per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata.

