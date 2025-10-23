Teggiano, arresto per pedopornografia: l’attività nell’ambito di un’operazione della Polizia Postale

L'indagine aveva già portato all'arresto di un ex docente trovato in possesso di materiale pedopornografico

A cura di Ernesto Rocco
Polizia postale

Emergono nuovi dettagli sull’indagine che ha portato all’arresto di un anziano di Teggiano per detenzione di materiale pedopornografico, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia Postale di Salerno in collaborazione con quella di Milano.

I dettagli dell’operazione

L’operazione, denominata “Berus”, ha portato al fermo di due uomini di 46 e 77 anni, rispettivamente residenti a Torino e Salerno, colti in flagranza di reato per possesso di contenuti pornografici realizzati tramite lo sfruttamento sessuale di minorenni

L’attività investigativa è il seguito di un’indagine avviata a gennaio dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Sondrio, che aveva già portato all’arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

I provvedimenti della Procura

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Milano ha disposto sette perquisizioni nei confronti di altrettante persone residenti a Firenze, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni. Le operazioni sono state eseguite in collaborazione con gli uffici della Polizia Postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria.

Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato numerosi dispositivi elettronici contenenti video e fotografie illecite con protagonisti minorenni, anche in tenera età, oltre a tracce informatiche che dimostrano una ricerca sistematica in rete di materiale pedopornografico.

