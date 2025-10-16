Teggiano, sequestrati file pedopornografici: nei guai un 77enne

Un uomo di 77 anni, residente a Teggiano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’articolata indagine condotta dalla Polizia Postale.
L’operazione della Polizia Postale
L’operazione, eseguita nelle ultime ore, si inserisce in un’inchiesta partita dal Nord Italia e successivamente estesa a diverse regioni del Paese.
Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia Postale di Salerno hanno rinvenuto materiale pedopornografico all’interno dell’abitazione dell’indagato. I file, prontamente sequestrati, saranno ora oggetto di approfonditi accertamenti tecnici.
In base agli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Indagini in corso
Le indagini sono ancora in corso e puntano a smantellare una rete più ampia coinvolta nella diffusione di contenuti illeciti tramite internet. Gli investigatori non escludono nuovi sviluppi nei prossimi giorni.