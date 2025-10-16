Teggiano, sequestrati file pedopornografici: nei guai un 77enne

I file, prontamente sequestrati, saranno ora oggetto di approfonditi accertamenti tecnici

A cura di Federica Pistone
Pedopornografia

Un uomo di 77 anni, residente a Teggiano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’articolata indagine condotta dalla Polizia Postale.

L’operazione della Polizia Postale

L’operazione, eseguita nelle ultime ore, si inserisce in un’inchiesta partita dal Nord Italia e successivamente estesa a diverse regioni del Paese.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia Postale di Salerno hanno rinvenuto materiale pedopornografico all’interno dell’abitazione dell’indagato. I file, prontamente sequestrati, saranno ora oggetto di approfonditi accertamenti tecnici.

Leggi anche:

Pedopornografia: tre indagati tra Serre e Campagna

In base agli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso e puntano a smantellare una rete più ampia coinvolta nella diffusione di contenuti illeciti tramite internet. Gli investigatori non escludono nuovi sviluppi nei prossimi giorni.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati