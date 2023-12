Successo strabiliante per il panettone d’artista: 4500 presenze in 3 giorni

La prima edizione del Panettone d’Artista, il Festival dedicato al panettone artigianale presso la Stazione Marittima di Salerno, si è conclusa con un successo travolgente. Numeri rilevanti, riconoscimenti prestigiosi, talk coinvolgenti, degustazioni e intrattenimento di alto livello hanno caratterizzato questo indimenticabile evento.

L’evento

Il Panettone d’Artista, primo evento a Salerno dedicato al Panettone Artigianale presso la Stazione Marittima, ha ottenuto risultati sorprendenti nella sua prima edizione: circa 4.500 visitatori, 100 operatori del settore, 20 ospiti d’eccezione, 5 prestigiosi riconoscimenti, 2 masterclass dedicate al mondo dei vini e oltre 100 panettoni donati.

Dal taglio del nastro – con il parlamentare della Camera dei deputati Piero De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore al Commercio, Urbanistica – Lavori pubblici, Dario Loffredo, l’Assessore alle Attività Produttive, Turismo – Eventi, Innovazione Alessandro Ferrara, il presidente della quarta commissione del consiglio regionale Luca Cascone – l’afflusso di pubblico ha segnato un chiaro apprezzamento dell’iniziativa da parte del territorio.

Il percorso

Il percorso su due piani, arricchito da interessanti momenti formativi, ha visto due Masterclass eccezionali: la “Prima verticale nel Centro Sud” per il Moscato di Paolo Saracco e la presentazione del leggendario Ben Ryé di Donnafugata. Gli eventi – curati da Luciano Pignataro, parte attiva dell’organizzazione – hanno coinvolto Paolo Saracco, Antonio Rallo e Tommaso Luongo, Presidente dell’Ais Campania. “Panettone d’Artista è stata una felice intuizione perchè coglie una fase in cui i nostri paticcieri primeggiano con questo lievitato in Italia con tecnica, fantasiae creatività – dichiara Pignataro – bisogna lavorare per fare una manifestazione più forte il prossimo anno – Conclude dicendo – le due masterclass con Donnafugata e Paolo Saracco saranno ricordate a lungo”.

Roberto Jannelli e Rosario Augusto, gli organizzatori del festival, si sono mostrati estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti: “Dopo il successo del PaestumPizzaFest, abbiamo compreso quanto sia importante promuovere attività che valorizzino il territorio attraverso il lavoro artigianale dei Maestri in Campania. Il Panettone d’Artista è stata una scommessa riuscita. Oltre le eccellenze selezionate, ci abbiamo tenuto ad avere una sezione dedicata al gluten-free per promuovere l’artigianalità per tutti. Affrontiamo questa avventura con grande energia, consapevoli del nostro margine di crescita, lavoreremo per fare sempre meglio nei prossimi appuntamenti” hanno dichiarato.

L’area Lounge “Gruppo Noviello” è stata un grande successo, grazie a Francesco Costantino, coordinatore e responsabile food&beverage, che ha valorizzato le degustazioni con Perrella Collection e il Lanificio San Salvatore di Salerno. Pino Coletti ha presentato e discusso del suo progetto “Authentico” mentre il Sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha portato il suo Pandolce degli Alburni in collaborazione con lo chef Geppino Croce.

Nell’area talk, presentata da Rossella Pisaturo e Bruno Sodano, si sono susseguite tre giornate ricche di ospiti e riconoscimenti.

Riconoscimenti

Un riconoscimento alla memoria è stato consegnato a Teresa Vitolo, moglie del Maestro Alfonso Pepe. Gli Award 2023 sono andati ai Maestri Pasticceri Andrea Pansa, Pietro Macellaro, Sabatino Sirica e Vincenzo Tiri, ognuno dei quali ha ricevuto un magnifico piatto realizzato a mano in segno di apprezzamento per il loro eccezionale impegno quotidiano.

Un talk interessante con l’influencer Benedetta De Luca e Elena Scarici del Corriere del Mezzogiorno, ha affrontato il tema della disabilità legata al cibo e al body shaming.

Laura Guerra, giornalista, ha condotto un’intervista approfondita con Tommaso Foglia, rinomato Pastry Chef, volto televisivo e scrittore, esplorando vari aspetti del mondo della pasticceria, con particolare attenzione al panettone artigianale.

Barbara Guerra, co-curatrice delle guide 50 Top Pizza e 50 Top Italy, ha inaugurato la seconda serata in compagnia di Beppe Polito, Daniele Pugliese e Simone Petrella di Casa Surace. Durante un talk avvincente, sono stati affrontati diversi argomenti legati alla vita fuori sede, focalizzandosi sull’importanza di sviluppare attività imprenditoriali nel sud Italia. In questa occasione, è stato presentato il panettone firmato Casa Surace in collaborazione con Domenico Napoletano della Pasticceria Madò. Nella prima serata, la stessa Guerra aveva aperto l’evento insieme a Diego Vitagliano, al primo posto nella classifica 50 Top Pizza Italia e Mondo con la sua Pizzeria 10. Infine, nella terza serata, ha condiviso preziosi insegnamenti su come valutare un panettone artigianale.

Tra gli altri ospiti: Christian Cutino, giovane promessa emergente del mondo Eco Digital Marketing, il pasticcere cilentano Antonio Ventieri, l’influencer salernitano Fabio Amato e Aldo Olivieri.

Un ospite illustre è stato Diego De Silva, autore del libro L’Avvocato Malinconico, la cui serie televisiva Rai sta attualmente aspettando la seconda stagione, rendendo la partecipazione di De Silva un momento di grande interesse.

Infine, gli scrittori Luca Maucione, Rossella Cerrone, Valeria Saggese e Gianluca Benincasa hanno contribuito ad arricchire ulteriormente l’evento con la loro presenza.

L’impegno per la sostenibilità è stato evidente grazie a pratiche eco-friendly e alla collaborazione con Sinergia in rete per una gestione responsabile dei rifiuti. Ogni pasticceria presente all’evento, grazie alla collaborazione solidale con Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Banco Alimentare Campania, hanno donato più di 100 panettoni alla Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno.