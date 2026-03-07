Altri Sport

Spettacolo al Palasele: la Feldi Eboli doma il Mantova e ritrova il successo

La Feldi Eboli supera il Mantova 6-3 al Palasele. Doppietta di Calderolli e gol di Gui, Caponigro e Mateus in una sfida ricca di emozioni.

Redazione Infocilento

La Feldi Eboli torna a ruggire davanti al proprio pubblico, conquistando tre punti fondamentali in una sfida vibrante contro il Mantova Calcio a 5. Il match del Palasele si è concluso con un pirotecnico 6-3, frutto di una prestazione di carattere delle “volpi” che, nonostante il ritorno prepotente degli ospiti nella ripresa, hanno saputo gestire i momenti critici e chiudere i conti con autorevolezza.

Dominio rossoblù nella prima frazione

L’approccio alla gara della formazione di casa è stato ai limiti della perfezione. Dopo soli quattro minuti dal fischio d’inizio, è Gui a sbloccare il punteggio con una zampata sottomisura che ha immediatamente indirizzato il binario del match. La pressione della Feldi non è calata e, poco dopo la metà del primo tempo, è arrivato il raddoppio: Caponigro è stato magistrale nello strappare palla a un avversario e scagliare un fendente letale verso la porta mantovana. Prima dell’intervallo, il monologo rossoblù è stato suggellato dal tris firmato da Calderolli, abile a finalizzare un’azione corale travolgente.

La reazione del Mantova e il brivido della rimonta

Al rientro dagli spogliatoi, l’inerzia della partita è drasticamente cambiata. Il Mantova si è presentato in campo con un piglio più aggressivo, accorciando le distanze grazie a Mascherona, lesto a capitalizzare un’incertezza della retroguardia campana. Nonostante un autogol ospite avesse momentaneamente riportato le distanze sul doppio vantaggio, i lombardi non hanno smesso di credere nella rimonta. Ancora Mascherona, autore di una doppietta, e il capitano Leleco su schema da calcio piazzato, hanno portato il risultato sul 4-3, facendo tremare le tribune del Palasele.

Il colpo del KO e il finale incandescente

La tensione è durata però pochi istanti. La Feldi Eboli ha risposto da grande squadra: pochi secondi dopo aver subito la terza rete, Calderolli ha siglato la sua personale doppietta, ristabilendo il margine di sicurezza. La fase finale del match è stata caratterizzata da legni colpiti su entrambi i fronti — una traversa di Gui e un clamoroso doppio palo di Caique per il Mantova — prima che l’espulsione di Mohabz per doppia ammonizione mettesse fine alle speranze ospiti. In superiorità numerica, Mateus ha fissato il punteggio sul definitivo 6-3.

Questa vittoria rilancia le ambizioni della Feldi Eboli in campionato e prepara il terreno per una settimana decisiva, che vedrà le volpi impegnate in due big match consecutivi tra le mura amiche contro Catania e Napoli.

