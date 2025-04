Sicilì celebra il suo biscotto tipico con la “Festa del Graffaiuolo”

Sicilì accoglierà la tradizione con la Festa del Graffaiuolo, un evento organizzato dalla Pro Loco Morigerati – Sicili APS per celebrare uno dei dolci tipici del periodo pasquale. A partire dalle 18:00, sabato 12 aprile, in Piazza Umberto I, si terrà una dimostrazione della preparazione del graffaiuolo, il tradizionale biscotto con il naspro, che verrà cotto nel forno a legna. I partecipanti avranno l’opportunità di assaporare questa prelibatezza durante una degustazione gratuita di quelli fatti al momento. Inoltre, sarà possibile acquistare i graffaiuoli preparati dalla Pro Loco.

Le caratteristiche del biscotto

Il graffaiuolo è un biscotto semplice ma ricco di sapore, preparato con ingredienti di base come uova, farina, olio, un pizzico di sale e un pizzico di bicarbonato. A Sicilì, le donne sono le vere maestre nella preparazione del graffaiuolo, custodendo con cura questa tradizione che si tramanda di generazione in generazione. La loro esperienza e abilità sono essenziali per ottenere il risultato perfetto: un biscotto dalla consistenza croccante all’esterno e morbida all’interno.

Tra cibo, tradizione e musica

A seguire, per chi vorrà prolungare la serata, saranno disponibili panini, patatine fritte e vino, il tutto accompagnato dalle note di Walter Di Bello e Edoardo Napolitano, che si esibiranno in un suggestivo acoustic set. Un’opportunità per immergersi nella tradizione gastronomica di Sicilì e scoprire e riscoprire un dolce simbolo di storia e cultura locale.