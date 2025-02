Nasce la Pro Loco Morigerati-Sicilì: «Lavoreremo insieme per la collettività»

Si è ufficialmente costituita la Pro Loco di Morigerati-Sicilì, un’associazione che riunisce le comunità di Morigerati e Sicilì con l’obiettivo di promuovere il territorio, valorizzare il patrimonio culturale, storico e naturalistico e creare nuove opportunità per residenti e visitatori. Il nuovo direttivo è composto da sette membri, rappresentanti di entrambi i paesi, a testimonianza di un progetto condiviso che punta a rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione tra le due realtà.

Le cariche

Alla guida dell’associazione è stato eletto Luca Vinci, presidente della Pro Loco, affiancato dalla vicepresidente Rosaria Di Mauro. Ed è già iscritta all’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), l’ente che riunisce e coordina le Pro Loco su tutto il territorio nazionale.

«La Pro Loco Morigerati – Sicilì nasce con l’idea e la determinazione nel voler dare vita ad una nuova realtà, fatta di condivisione, di territorio e tradizioni. – spiega il presidente Vinci – L’obiettivo dell’associazione, fondata il 7 gennaio 2025, è legato alla valorizzazione e alla promozione delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, della sua storia e delle sue tradizioni mediante la creazione di eventi culturali e sociali che possano arricchire la vita della nostra comunità». «Lo scopo che ci proponiamo – ha aggiunto – è quello di diventare un punto di riferimento nel nostro comune contribuendo allo sviluppo culturale ed economico della zona organizzando attività che coinvolgano attivamente i cittadini e turisti. Invitiamo i cittadini e chiunque voglia contribuire alla crescita del nostro territorio ad unirsi alla nostra associazione, sia come soci che come volontari, è semplice e veloce grazie anche al nuovo sito web dell’associazione www.prolocomorigeratisiciliaps.it».

I soci

Diciotto i soci fondatori. Nel direttivo sono entrati anche Antonella De Santis (segretario), Marzia Pugliese (tesoriere), Angelika Margarethe Bartholomaei, Caterina Arenare e Roberto Barra come consiglieri.

Intanto la Pro Loco di Morigerati e Sicilì è già al lavoro per il primo e prossimo evento, il Carnevale, che si terrà il 2 e 4 marzo. L’iniziativa si distingue per un forte legame con la tradizione locale, in particolare con la figura del “Vavo”, un’antica usanza carnevalesca che negli anni era andata quasi perduta e che ora l’associazione punta a recuperare e valorizzare.