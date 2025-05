Sicignano: contributi per la sterilizzazione dei cani padronali e per l’adozione di cani randagi

Il Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, ha messo in campo una serie di iniziative per migliorare il benessere degli animali, in particolar modo dei cani.

Le iniziative

L’Ente ha predisposto un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per prevenire il randagismo mediante la sterilizzazione dei cani padronali, ad ogni cittadino interessato potrà essere riconosciuto un contributo fino a 200 euro. L’iniziativa è realizzata con il finanziamento della Regione Campania. Le domande, reperibili sul sito istituente del Comune o presso l’Ufficio Protocollo, dovranno essere trasmesse entro le ore 13.00 del 28 maggio 2025, o via posta elettronica certificata al seguente indirizzo email: protocollo.sicignanodeglialburni@asmepec.it, oppure consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente.

La seconda iniziativa riguarda il progetto “Adotta un amico”, il Comune ha previsto un contributo economico fino ad 800 euro ai cittadini interessati ad adottare un cane custodito da almeno un anno nel canile convenzionato. “Un progetto speciale per promuovere l’adozione dei cani randagi recuperati sul territorio. Un gesto d’amore che cambia due vite: la tua e la loro”, scrivono da palazzo di città.

Le info utili

Per conoscere i cani ricoverati nel canile basta consultare le schede pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale, oppure è possibile visitarli direttamente presso il canile “Oasi Felix” sito a Polla alla contrada Casino (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 16:30 – recapito telefonico 347/6128044). Per tutte le altre informazioni si può visitare il sito istituzionale del comune.