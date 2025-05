Sicignano: locali comunali destinati ad attività socio – sanitarie

Il Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, ha deciso di mettere a disposizione dell’ASL Salerno, anche a mezzo di concessione in comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà comunale, per destinarli ad attività di carattere socio-sanitario.

Gli obiettivi

I locali, ubicati nella struttura di proprietà comunale (ex scuola elementare) sita in via Nazionale, località Scorzo, saranno destinati ad attività di carattere socio-sanitario, con particolare riferimento all’erogazione di servizi in favore di bambini, persone in situazioni di disagio e di handicap e delle loro famiglie, oltre che per campagne di prevenzione e screening, soprattutto in ragione della sua posizione di centralità rispetto a tutto il territorio degli Alburni e che, quindi, anche dal punto di vista della logistica, presenta le caratteristiche necessarie.

Gli spazi in questione potrebbero essere messi a disposizione dei Medici di Medicina Generale, operanti sul territorio comunale, e dell’Asl al fine di organizzare una serie di servizi ed attività di natura socio-sanitarie; in questo modo si risolverebbe anche la problematica dell’affollamento di pazienti presso gli ambulatori già esistenti nel comune.