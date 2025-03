Sicignano degli Alburni: finanziati oltre tre milioni di euro per il depuratore comunale, il sindaco: “Un sogno che si avvera”

Esulta Giacomo Orco, sindaco di Sicignano degli Alburni, per il finanziamento di tre milioni e trecentomila euro ricevuto per la realizzazione del depuratore comunale. L’importo servirà a realizzare il primo lotto del progetto di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio di Sicignano capoluogo e delle frazioni di Terranova, Scorzo e Zuppino e consentirà l’esecuzione delle linee di adduzione e riqualificazione dell’impianto di Galdo e Castelluccio.

“E’ un intervento più che necessario che ben presto potrà essere realizzato grazie ad un incessante lavoro di sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Tecnico Comunale, lo staff di progettazione presieduto dal C.U.G.RI. (Consorzio Inter-Universitario tra le Università degli Studi Federico II di Napoli e Università degli di Salerno) e dal prof. Vincenzo Belgiorno del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, il Vice Presidente/Assessore all’Ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e lo Staff della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania. A tutti loro un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione riservata a questo progetto” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale di Sicignano degli Alburni.

“Un sogno che si avvera”

“Non ci credo, sono senza parole, troppo emozionato e felice per questo risultato perché era uno degli obiettivi più importanti di questa amministrazione. Per chi conosce la reale situazione del nostro Comune, questo è un sogno che si avvera e finalmente potremo mettere fine agli scarichi a cielo aperto e ai vecchi pozzi neri che, in modo rudimentale, raccoglievano le acque reflue.

Un paradosso che oggi possiamo superare” ha commentato il primo cittadino Orco manifestando grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto