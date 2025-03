Sicignano degli Alburni: deroga oraria alle emissioni sonore e somministrazione di bevande, arriva l’ordinanza del sindaco

Il Comune di Sicignano Degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, ha emesso un’ordinanza che va disciplinare l’attività di intrattenimento musicale e la somministrazione di bevande alcoliche o analcoliche degli esercizi pubblici. Il fine rimane quello di evitare il disturbo della quiete pubblica, nel rispetto della tranquillità dei cittadini.

Le regole per le attività musicali

Il provvedimento del primo cittadino ordina la cessazione di manifestazioni e spettacoli musicali nei pubblici esercizi, a decorrere dal 27 febbraio scorso e sino a nuova disposizione, a mezzanotte dei giorni feriali e della domenica, mentre il sabato alle ore 00.30 del giorno successivo nel periodo che va dal 1° ottobre – 31 maggio; nel periodo 1° giugno – 30 settembre invece le attività musicali dovranno terminare alle ore 00.30 dei giorni feriali e della domenica, mentre il sabato alle ore 01.00.

Oltre gli orari indicati e durante tutti i giorni della settimana all’interno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e associazioni, la diffusione di musica d’ambiente e di sottofondo, di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell’attività principale ed effettuata con radio e tv dovrà svolgersi senza alcuna diffusione all’esterno, fino all’orario di chiusura dell’esercizio, con volume contenuto e dovrà essere udibile solo ed unicamente all’interno dei locali nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Nel caso di attività che si svolgono anche all’aperto, è fatto obbligo di non superare i limiti di pressione sonora imposti dalla legge sia all’interno, che all’esterno del locale, per il tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo di esercizio.

Le regole per la somministrazione di bevande

L’ordinanza sindacale inoltre vieta ai titolari di pubblico esercizio, circoli privati e associazioni, dalle ore 22:00 e fino alle ore 06:00, la vendita con asporto di bevande (sia alcoliche che analcoliche) in bottiglie o bicchieri in vetro.

Il sindaco potrà concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo organizzate dall’Amministrazione comunale o con il suo patrocinio e/o da Associazioni che operano nel terzo settore, ovvero intrattenimenti musicali effettuati presso gli esercizi pubblici. Previste sanzioni per i trasgressori fino a 500 €.