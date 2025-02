Sicignano degli Alburni: vandalizzate le transenne dei lavori sulla SP36

Sulla Strada Provinciale 36, nel tratto che attraversa il comune di Sicignano degli Alburni, sono in corso degli importanti interventi di ripristino che hanno reso necessario la chiusura del tratto stradale indicata con apposite transenne.

L’atto vandalico

Gli interventi si sono resi necessari in seguito ad una frana e hanno quindi lo scopo di rimettere in sicurezza l’area. Nelle ultime ore dei vandali, però, hanno divelto, rotto e spostato le transenne causando l’ira dei cittadini e del sindaco, Giacomo Orco: “Vorrei sapere chi è stato, vorrei parlargli e dirgli quanto abbiamo insistito per fare con urgenza questo lavoro.

L’indignazione del sindaco

Grazie a chi ci sta vicino e capisce il lavoro, quotidiano, che stiamo portando avanti in questo Comune, ma purtroppo, anche qui, ci sono degli imbecilli, incivili e ignoranti. Siamo alla follia” ha fatto sapere, tra le altre cose, Orco indignato per l’inspiegabile gesto, anche pericoloso per gli automobilisti e denunciando pubblicamente l’accaduto.