Sicignano degli Alburni, ritirata ordinanza contro la movida violenta

Ritirata l’ordinanza contro la movida violenta, a Sicignano degli Alburni. Il provvedimento era stato varato dal sindaco Giacomo Orco lo scorso novembre. Prevedeva che i locali cessassero l’attività all’1:00 e bloccassero la vendita di bevande alcoliche a partire dalla mezzanotte.

La movida sfrenata

L’ordinanza fu firmata poiché Sicignano degli Alburni era stata teatro di diversi episodi di violenza, con il coinvolgimento di giovani provenienti anche dai comuni limitrofi. Liti, risse di gruppo e altri episodi simili, si erano segnalati soprattutto nei fine settimana. La situazione era degenerata al punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in più occasioni.

Di qui la scelta di firmare un atto teso a contrastare il consumo eccessivo di alcolici e limitare episodi che minacciano la quiete e la sicurezza.

Ora, in vista delle festività natalizie, il primo cittadino ha deciso di ritirare l’ordinanza in via sperimentale fino al prossimo 7 gennaio, in linea anche con gli eventi e le tradizioni che si svolgono nel centro alburnino.