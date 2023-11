Vallo della Lucania, al via un piano straordinario di sterilizzazione di cani padronali

Partirà a breve una campagna di sterilizzazione gratuita per 100 cani di proprietà del comune di Vallo della Lucania con finanziamento della Regione Campania. L’ente è risultato beneficiario di un contributo di € 17.000,00 destinato alla realizzazione di un piano straordinario di sterilizzazione di cani padronali appartenenti di cittadini residenti nel territorio comunale, riguardante 100 esemplari, di cui, 30 di sesso maschile e 70 di sesso femminile.

Gli obiettivi

L’iniziativa mira a ridurre sensibilmente il numero degli animali vaganti, contrastare il randagismo canino, promuovere il possesso responsabile, diminuire le spese relative alla gestione del fenomeno del randagismo a carico dell’Amministrazione Comunale, creare una coscienza sociale per migliorare il rapporto uomo/cane e controllare l’igiene urbana.

Come accedere al servizio

Per l’accesso al servizio, è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’Anagrafe degli Animali di affezione (con relativa apposizione di microchip a cura del competente servizio veterinario dell’Asl); il servizio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Vallo della Lucania.

La richiesta potrà essere avanzata per un solo animale per ciascun nucleo familiare. Essa dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata, preferibilmente, a mezzo pec all’indirizzo: prot.vallodellalucania@legalmail.it a partire dal 6 novembre 2023; in alternativa è possibile anche la presentazione a mani del proprietario dell’animale direttamente all’Ufficio Protocollo che ne rilascerà ricevuta.

I modelli di domanda saranno resi disponibili mediante pubblicazione all’Albo e sul sito internet del Comune ed inoltre saranno posti in libera distribuzione, a chi ne faccia richiesta. presso I’Ufficio Protocollo dell’Ente.