“All’ora del caffè” con la make-up artist Francesca Ragone

Francesca Ragone è una Make-up artist, imprenditrice salernitana e founder di Beyouty e ideatrice della total look therapy, che vede la bellezza intesa come terapia dell’anima, per ritrovarsi e volersi più bene. Con Francesca parliamo del suo ultimo libro, pubblicato da De Nigris Editore, dal titolo “Cuore in ascolto”. Il libro celebra dieci storie di donne, dieci pezzi di vita, dieci esperienze che negli anni si sono intrecciate con la sua, testimoniando un messaggio di resilienza e sostegno per le donne in difficoltà.

