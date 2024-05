Aquara, procedono i lavori per il gemellaggio con i comuni di San Lucido e Pietradefusi

Sabato, 11 maggio, una delegazione del Comune di Aquara composta anche dal sindaco, Antonio Marino e dagli amministratori comunali, si è recata nel comune di San Lucido, in provincia di Cosenza, con lo scopo di siglare un patto di amicizia in vista del gemellaggio che sarà presto stipulato tra il Comune di Aquara, il comune di San Lucido e il comune di Pietradefusi, in provincia di Avellino.

Il gemellaggio

Il gemellaggio è nato dall’obiettivo comune e sentito di promuovere e valorizzare la storia di San Lucido, santo patrono di Aquara dove vi è anche il santuario che porta il suo nome.

Alla stipula del patto di amicizia erano presenti, oltre al sindaco Marino, anche il sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto e il sindaco di San Lucido, Cosimo de Tommaso.

Le amministrazioni

Le amministrazioni di San Lucido e di Pietradefusi hanno anche accolto, con piacere, l’invito dell’amministrazione comunale di Aquara a partecipare alle celebrazioni di San Lucido del prossimo 28 luglio, per l’occasione sarà anche ufficializzato il gemellaggio tra i tre comuni.