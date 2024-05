Battipaglia: gli operai della Prysmian Fos si incatenano ai cancelli della fabbrica

Adesso basta! E’ questo il grido che arriva dagli operai della Prysmian Fos che questa mattina, immediatamente dopo l’ennesima assemblea, scelgono la protesta quella dura e si incatenano ai cancelli della fabbrica.

La protesta

Un luogo di lavoro che per molti era come una seconda casa, un posto che ha rappresentato per tanti una sicurezza economica e professionale.

Non ci stanno gli operai della Fos. Sono disperati e si sentono presi in giro. Dalle istituzioni a tutti i livelli e si incatenano per riaccendere, una volta ancora i riflettori sulla vertenza.

Dopo settimane lunghe ed attese infinite questa mattina i 289 lavoratori dello stabilimento di Battipaglia all’esito dell’assemblea dinanzi ai cancelli iniziata alle 7 di stamattina, hanno detto basta.

Ordine e sicurezza

Sul posto, per una questione di ordine e sicurezza, anche gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele.