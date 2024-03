Prysmian Fos: la grande mobilitazione della Piana del Sele

Lavoratori, amministratori locali, associazioni e gruppi, scolaresche e cittadini: tante presenze alla manifestazione di Battipaglia.

Appuntamento

Si sono dati appuntamento questa mattina molto presto. Si sono ritrovati presso il presidio allestito davanti alla Fos Prysmian e per scongiurare la chiusura dello stabilimento battipagliese e far sentire ancora una volta solidarietà e vicinanza a tutti gli operai e alle loro famiglie, hanno fatto squadra ed hanno manifestato per le principali strade cittadine.

Gli amministratori locali di doversi comuni del territorio, i gruppi spontanei, diverse sigle sindacali, le parrocchie, le associazioni e i lavoratori dell'insediamento produttivo battipagliese che ormai da settimane sono in presidio permanente per scongiurare la chiusura definitiva della fabbrica.

La protesta

Cori di protesta, discorsi accorati, tanta rabbia ma anche molta determinazione. Non finirà oggi e non finirà così la battaglia degli operai dello stabilimento di fibra ottica che fino a qualche mese fa è stato indotto produttivo fiore all'occhiello della Piana del Sele, della Provincia di Salerno e del centro sud Italia. Non ci stanno, non si arrendono, non credono più alle promesse e annunciano di proseguire ad oltranza in una protesta civile per vedere rispettati i propri diritti di lavoratori.

La politica ha fatto la sua parte mettendoci la faccia, la società civile a vario titolo si è schierata: l'ultima parola adesso spetta a chi è chiamato a chiarire una situazione che così com'è non può più essere trascinata.

Le prossime saranno ore decisive per conoscere le sorti reali dello stabilimento di Battipaglia.