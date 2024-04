Campagna: nuovo Doblò e attrezzature per la Protezione Civile, consegnati dal Sindaco Luongo

Ieri mattina, alle ore 11:00, presso la Sede della Protezione Civile al Quadrivio di Campagna, si è svolta la cerimonia di consegna di un nuovo automezzo Fiat Doblò e di nuove attrezzature al Nucleo Comunale.

Cerimonia di consegna e parole del Sindaco Luongo

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Prof. Biagio Luongo, la Consigliera Delegata alla Protezione Civile Sig.ra Sara Romanzi, gli assessori e consiglieri comunali, oltre a tutti i volontari effettivi e tirocinanti del Nucleo.

Prima della benedizione dell’automezzo e delle nuove attrezzature, compresi i nuovi caschi di protezione, da parte del parroco Don Virginio Cuozzo, sono intervenuti il Sindaco per i saluti istituzionali e la Consigliera Delegata Sara Romanzi per un breve intervento di ringraziamento ai volontari per il loro costante e attento impegno quotidiano in questa importante missione.

“Con questa nuova consegna, abbiamo voluto dare un ulteriore segno tangibile di quanto sia importante il ruolo e la presenza dei volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile nella nostra Città“, ha dichiarato il Sindaco Luongo. “L’Amministrazione comunale continuerà ad investire in questa squadra di uomini e donne che con tanta dedizione e professionalità sono a servizio della nostra comunità, anche con attività sociali ed educative rivolte soprattutto ai nostri giovani, senza mai tralasciare la loro preparazione ed il loro costante aggiornamento per le eventuali situazioni emergenziali. Sono fiero ed orgoglioso che la nostra Città possa contare su queste persone speciali ed insieme con l’Amministrazione continueremo a valorizzare e supportare questi uomini e donne in un percorso di crescita“.

Un impegno per la sicurezza e la comunità

La consegna del nuovo Doblò e delle nuove attrezzature rappresenta un importante investimento da parte dell’Amministrazione comunale per la sicurezza del territorio e per il supporto al Nucleo di Protezione Civile, che svolge un ruolo fondamentale in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

Le nuove attrezzature e l’automezzo consentiranno ai volontari di operare con maggiore efficienza e sicurezza.