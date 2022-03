Polizia Municipale di Roccadaspide, arriva nuovo automezzo

Il Comune di Roccadaspide ha acquistato una nuova automobile per garantire, al Comando della Polizia Municipale, un mezzo efficiente per svolgere al meglio il lavoro su tutto il territorio. Ad esprimere la sua gratitudine, per l’attenzione dimostrata verso il lavoro dell’intero Corpo di Polizia Municipale, è stato il Comandante, Giuseppe Miano.

“Stiamo lavorando per garantire al territorio le massime condizioni di sicurezza e la nuova autovettura di certo ci permetterà di svolgere al meglio il nostro compito” ha fatto sapere Miano.

Nei prossimi giorni saranno rese note anche tutte le novità riguardo alle iniziative relative all’incremento del monitoraggio del territorio.