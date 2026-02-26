Servizio Civile Campania: Anci seleziona volontari per progetti culturali e sociali. Opportunità anche in Cilento

Anci Campania ha ufficialmente aperto le selezioni per il nuovo contingente di operatori volontari da impiegare in progetti di rilevanza sociale e culturale sul territorio regionale. Un’opportunità dedicata ai giovani che desiderano investire un anno della propria vita in un percorso di crescita professionale e civile, contribuendo direttamente al benessere delle comunità locali. I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore distribuite su cinque giorni.

I requisiti per l’accesso alla selezione

Per partecipare alla selezione, i candidati devono rispondere a precisi criteri stabiliti dalla normativa vigente. Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (precisamente 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione) in possesso della cittadinanza italiana, di un altro Stato dell’Unione Europea o di un Paese extra-UE, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Costituisce motivo di esclusione aver riportato condanne alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo, ovvero pene anche inferiori per reati contro la persona o legati a detenzione e traffico di armi, esplosivi e partecipazione a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. Non possono, inoltre, presentare domanda coloro che appartengano ai corpi militari o alle forze di polizia, né chi abbia in corso rapporti di lavoro o collaborazione retribuita superiore ai tre mesi con l’ente titolare del progetto.

Casi particolari e deroghe alle interruzioni

Il bando prevede specifiche tutele per chi ha visto il proprio percorso interrotto in passato. Possono ripresentare domanda i giovani che, nel biennio 2020/2021, abbiano sospeso il servizio a causa dell’emergenza Covid-19 o per ragioni di sicurezza in paesi esteri, a condizione che il periodo prestato non abbia superato i sei mesi. Analogamente, sono ammessi i volontari che hanno interrotto il servizio per malattia o a causa di procedimenti sanzionatori a carico dell’ente, così come le giovani donne che hanno dovuto sospendere l’attività per gravidanza o maternità.

Focus territorio: il progetto Biblioteca per tutti nel Cilento

Tra le iniziative di spicco figurano le opportunità nel Cilento, in particolare presso l’Antiquarium e la biblioteca di Centola. Il progetto denominato “Biblioteca per tutti 2026” si pone un obiettivo ambizioso: “Rafforzare e rilanciare le biblioteche comunali, i musei e gli uffici di promozione culturale nei territori campani coinvolti, trasformandoli in presìdi culturali dinamici, inclusivi e accessibili”.

I volontari, guidati dagli Operatori Locali di Progetto (OLP), lavoreranno per superare le barriere d’accesso e le limitazioni digitali, trasformando gli spazi culturali in veri centri di aggregazione e cittadinanza attiva. Come specificato nelle linee guida del progetto: “Gli operatori volontari, sotto la supervisione degli OLP e del personale operativo, saranno progressivamente coinvolti in tutte le attività ordinarie previste dal progetto”, garantendo un’esperienza formativa completa che spazia dall’assistenza all’educazione fino alla gestione dei servizi territoriali.

Procedure di invio della domanda e criteri di valutazione

La candidatura deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line). Il termine ultimo, perentorio, è fissato per le ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

L’iter selettivo prevede una valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate, seguita da un colloquio conoscitivo. La graduatoria finale scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti e, in caso di parità, la precedenza sarà accordata al candidato di maggiore età. È fondamentale che gli aspiranti volontari consultino regolarmente il sito istituzionale dell’ente: la pubblicazione del calendario delle selezioni ha infatti “valore di notifica a tutti gli effetti di legge” e la mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione automatica dalla procedura.